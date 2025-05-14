Devises / STRR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.47 USD 0.10 (0.86%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STRR a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.11 et à un maximum de 11.75.
Suivez la dynamique Star Equity Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
STRR Nouvelles
- Fruhbeis, directeur chez Star Equity, achète des actions pour 2.550€
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Star Equity achève un rachat d’actions de 5 millions $ et autorise un nouveau programme
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Star Equity (STRR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Griffon (GFF) Q3 Earnings Meet Estimates
- IAC (IAC) Q2 Earnings Beat Estimates
- ITT (ITT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Markel Group (MKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
Range quotidien
11.11 11.75
Range Annuel
8.38 11.99
- Clôture Précédente
- 11.57
- Ouverture
- 11.74
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- Plus Bas
- 11.11
- Plus Haut
- 11.75
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 20.74%
- Changement à 6 Mois
- 20.74%
- Changement Annuel
- 20.74%
20 septembre, samedi