Divisas / STRR
STRR: Star Equity Holdings Inc
10.88 USD 0.62 (6.04%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STRR de hoy ha cambiado un 6.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.04, mientras que el máximo ha alcanzado 11.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Star Equity Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
STRR News
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Star Equity (STRR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
Rango diario
10.04 11.18
Rango anual
8.38 11.76
- Cierres anteriores
- 10.26
- Open
- 10.04
- Bid
- 10.88
- Ask
- 11.18
- Low
- 10.04
- High
- 11.18
- Volumen
- 99
- Cambio diario
- 6.04%
- Cambio mensual
- 14.53%
- Cambio a 6 meses
- 14.53%
- Cambio anual
- 14.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B