STRR: Star Equity Holdings Inc
10.26 USD 0.45 (4.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRR за сегодня изменился на 4.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.76, а максимальная — 10.55.
Следите за динамикой Star Equity Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STRR
Дневной диапазон
9.76 10.55
Годовой диапазон
8.38 11.76
- Предыдущее закрытие
- 9.81
- Open
- 9.76
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 9.76
- High
- 10.55
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- 4.59%
- Месячное изменение
- 8.00%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- 8.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.