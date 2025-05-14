Valute / STRR
STRR: Star Equity Holdings Inc
11.47 USD 0.10 (0.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STRR ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.11 e ad un massimo di 11.75.
Segui le dinamiche di Star Equity Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
STRR News
- Fruhbeis, direttore di Star Equity, acquista azioni per 2.550 dollari
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Hudson RPO rebrands to Hudson Talent Solutions, expands services
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Star Equity (STRR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Griffon (GFF) Q3 Earnings Meet Estimates
- IAC (IAC) Q2 Earnings Beat Estimates
- ITT (ITT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Markel Group (MKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Star Equity Holdings, Inc. Buyout
- Hudson Global, Star Equity Holdings sign all-stock merger agreement
- Star Equity declares dividend for preferred stock
- Star Equity Holdings, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results
Intervallo Giornaliero
11.11 11.75
Intervallo Annuale
8.38 11.99
- Chiusura Precedente
- 11.57
- Apertura
- 11.74
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- Minimo
- 11.11
- Massimo
- 11.75
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- 20.74%
- Variazione Semestrale
- 20.74%
- Variazione Annuale
- 20.74%
21 settembre, domenica