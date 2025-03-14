Dövizler / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.89 USD 0.01 (1.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STRO fiyatı bugün -1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.85 ve Yüksek fiyatı olarak 0.91 aralığında işlem gördü.
Sutro Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
STRO haberleri
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Sutro Biopharma stock
- Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cytokinetics (CYTK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sutro Biopharma partners with FDA to develop ADC reference materials
- Earnings call transcript: Strongpoint Q2 2025 sees positive EBITDA, 18% revenue growth
- StrongPoint Q2 2025 slides: Revenue up 18%, EBITDA improves amid retail tech expansion
- Piper Sandler upgrades Sutro Biopharma stock rating on pipeline progress
- Sutro Biopharma names Greg Chow as new CFO
- Sutro Biopharma Falls as Company Cuts Workforce, Shifts Focus to ADCs
Günlük aralık
0.85 0.91
Yıllık aralık
0.52 4.60
- Önceki kapanış
- 0.90
- Açılış
- 0.85
- Satış
- 0.89
- Alış
- 1.19
- Düşük
- 0.85
- Yüksek
- 0.91
- Hacim
- 348
- Günlük değişim
- -1.11%
- Aylık değişim
- 3.49%
- 6 aylık değişim
- 34.85%
- Yıllık değişim
- -74.57%
21 Eylül, Pazar