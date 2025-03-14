Moedas / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.90 USD 0.05 (5.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STRO para hoje mudou para 5.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.85 e o mais alto foi 0.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Sutro Biopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.85 0.91
Faixa anual
0.52 4.60
- Fechamento anterior
- 0.85
- Open
- 0.86
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.85
- High
- 0.91
- Volume
- 524
- Mudança diária
- 5.88%
- Mudança mensal
- 4.65%
- Mudança de 6 meses
- 36.36%
- Mudança anual
- -74.29%
