STRO: Sutro Biopharma Inc
0.90 USD 0.05 (5.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STROの今日の為替レートは、5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.85の安値と0.91の高値で取引されました。
Sutro Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.85 0.91
1年のレンジ
0.52 4.60
- 以前の終値
- 0.85
- 始値
- 0.86
- 買値
- 0.90
- 買値
- 1.20
- 安値
- 0.85
- 高値
- 0.91
- 出来高
- 524
- 1日の変化
- 5.88%
- 1ヶ月の変化
- 4.65%
- 6ヶ月の変化
- 36.36%
- 1年の変化
- -74.29%
