STRO: Sutro Biopharma Inc
0.89 USD 0.01 (1.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STRO ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.91.
Segui le dinamiche di Sutro Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.85 0.91
Intervallo Annuale
0.52 4.60
- Chiusura Precedente
- 0.90
- Apertura
- 0.85
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Minimo
- 0.85
- Massimo
- 0.91
- Volume
- 348
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- 3.49%
- Variazione Semestrale
- 34.85%
- Variazione Annuale
- -74.57%
21 settembre, domenica