STRO: Sutro Biopharma Inc

0.89 USD 0.01 (1.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STRO ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.91.

Segui le dinamiche di Sutro Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.85 0.91
Intervallo Annuale
0.52 4.60
Chiusura Precedente
0.90
Apertura
0.85
Bid
0.89
Ask
1.19
Minimo
0.85
Massimo
0.91
Volume
348
Variazione giornaliera
-1.11%
Variazione Mensile
3.49%
Variazione Semestrale
34.85%
Variazione Annuale
-74.57%
21 settembre, domenica