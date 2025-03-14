货币 / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.86 USD 0.03 (3.37%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STRO汇率已更改-3.37%。当日，交易品种以低点0.85和高点0.90进行交易。
关注Sutro Biopharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
STRO新闻
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Sutro Biopharma stock
- Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cytokinetics (CYTK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sutro Biopharma partners with FDA to develop ADC reference materials
- Earnings call transcript: Strongpoint Q2 2025 sees positive EBITDA, 18% revenue growth
- StrongPoint Q2 2025 slides: Revenue up 18%, EBITDA improves amid retail tech expansion
- Piper Sandler upgrades Sutro Biopharma stock rating on pipeline progress
- Sutro Biopharma names Greg Chow as new CFO
- Penny Stock Sutro Biopharma Cuts Costs, Refocuses Pipeline - Sutro Biopharma (NASDAQ:STRO)
- Sutro Biopharma Falls as Company Cuts Workforce, Shifts Focus to ADCs
日范围
0.85 0.90
年范围
0.52 4.60
- 前一天收盘价
- 0.89
- 开盘价
- 0.88
- 卖价
- 0.86
- 买价
- 1.16
- 最低价
- 0.85
- 最高价
- 0.90
- 交易量
- 346
- 日变化
- -3.37%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 30.30%
- 年变化
- -75.43%
