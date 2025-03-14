Divisas / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.85 USD 0.04 (4.49%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STRO de hoy ha cambiado un -4.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.83, mientras que el máximo ha alcanzado 0.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sutro Biopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
STRO News
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Sutro Biopharma stock
- Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cytokinetics (CYTK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sutro Biopharma partners with FDA to develop ADC reference materials
- Earnings call transcript: Strongpoint Q2 2025 sees positive EBITDA, 18% revenue growth
- StrongPoint Q2 2025 slides: Revenue up 18%, EBITDA improves amid retail tech expansion
- Piper Sandler upgrades Sutro Biopharma stock rating on pipeline progress
- Sutro Biopharma names Greg Chow as new CFO
- This Li Auto Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - CION Invt (NYSE:CION), FS KKR Capital (NYSE:FSK)
- Penny Stock Sutro Biopharma Cuts Costs, Refocuses Pipeline - Sutro Biopharma (NASDAQ:STRO)
- Dow Jumps Over 600 Points; US Consumer Sentiment Tumbles In March - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- This T-Mobile Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sutro Biopharma Falls as Company Cuts Workforce, Shifts Focus to ADCs
Rango diario
0.83 0.90
Rango anual
0.52 4.60
- Cierres anteriores
- 0.89
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Low
- 0.83
- High
- 0.90
- Volumen
- 542
- Cambio diario
- -4.49%
- Cambio mensual
- -1.16%
- Cambio a 6 meses
- 28.79%
- Cambio anual
- -75.71%
