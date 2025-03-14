통화 / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.89 USD 0.01 (1.11%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STRO 환율이 오늘 -1.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.85이고 고가는 0.91이었습니다.
Sutro Biopharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
STRO News
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Sutro Biopharma stock
- Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Sutro Biopharma partners with FDA to develop ADC reference materials
- Earnings call transcript: Strongpoint Q2 2025 sees positive EBITDA, 18% revenue growth
- StrongPoint Q2 2025 slides: Revenue up 18%, EBITDA improves amid retail tech expansion
- Piper Sandler upgrades Sutro Biopharma stock rating on pipeline progress
- Sutro Biopharma names Greg Chow as new CFO
- Sutro Biopharma Falls as Company Cuts Workforce, Shifts Focus to ADCs
일일 변동 비율
0.85 0.91
년간 변동
0.52 4.60
- 이전 종가
- 0.90
- 시가
- 0.85
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- 저가
- 0.85
- 고가
- 0.91
- 볼륨
- 348
- 일일 변동
- -1.11%
- 월 변동
- 3.49%
- 6개월 변동
- 34.85%
- 년간 변동율
- -74.57%
20 9월, 토요일