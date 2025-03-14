Währungen / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.89 USD 0.01 (1.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRO hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sutro Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STRO News
Tagesspanne
0.85 0.90
Jahresspanne
0.52 4.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.90
- Eröffnung
- 0.85
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Tief
- 0.85
- Hoch
- 0.90
- Volumen
- 180
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- 3.49%
- 6-Monatsänderung
- 34.85%
- Jahresänderung
- -74.57%
