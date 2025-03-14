Валюты / STRO
STRO: Sutro Biopharma Inc
0.89 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.88, а максимальная — 0.91.
Следите за динамикой Sutro Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STRO
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Sutro Biopharma stock
- Sutro Biopharma, Inc. (STRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cytokinetics (CYTK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sutro Biopharma partners with FDA to develop ADC reference materials
- Earnings call transcript: Strongpoint Q2 2025 sees positive EBITDA, 18% revenue growth
- StrongPoint Q2 2025 slides: Revenue up 18%, EBITDA improves amid retail tech expansion
- Piper Sandler upgrades Sutro Biopharma stock rating on pipeline progress
- Sutro Biopharma names Greg Chow as new CFO
- This Li Auto Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - CION Invt (NYSE:CION), FS KKR Capital (NYSE:FSK)
- Penny Stock Sutro Biopharma Cuts Costs, Refocuses Pipeline - Sutro Biopharma (NASDAQ:STRO)
- Dow Jumps Over 600 Points; US Consumer Sentiment Tumbles In March - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- This T-Mobile Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sutro Biopharma Falls as Company Cuts Workforce, Shifts Focus to ADCs
Дневной диапазон
0.88 0.91
Годовой диапазон
0.52 4.60
- Предыдущее закрытие
- 0.89
- Open
- 0.89
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.88
- High
- 0.91
- Объем
- 561
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- 34.85%
- Годовое изменение
- -74.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.