FiyatlarBölümler
Dövizler / STEL
Geri dön - Hisse senetleri

STEL: Stellar Bancorp Inc

30.84 USD 0.81 (2.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STEL fiyatı bugün -2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.82 ve Yüksek fiyatı olarak 31.55 aralığında işlem gördü.

Stellar Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STEL haberleri

Günlük aralık
30.82 31.55
Yıllık aralık
24.12 32.38
Önceki kapanış
31.65
Açılış
31.55
Satış
30.84
Alış
31.14
Düşük
30.82
Yüksek
31.55
Hacim
303
Günlük değişim
-2.56%
Aylık değişim
0.36%
6 aylık değişim
12.97%
Yıllık değişim
20.33%
21 Eylül, Pazar