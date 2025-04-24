Dövizler / STEL
STEL: Stellar Bancorp Inc
30.84 USD 0.81 (2.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STEL fiyatı bugün -2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.82 ve Yüksek fiyatı olarak 31.55 aralığında işlem gördü.
Stellar Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
STEL haberleri
- Earnings call transcript: Stellar Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Stellar Bancorp Q2 2025 slides: capital strength and asset quality improve amid Houston growth
- Stellar Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEL)
- Stellar Bancorp, Inc. (STEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Stellar Bancorp reports Q2 profit above estimates, revenue slightly misses
- Stellar Bancorp earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Stellar Bancorp stock hits 52-week high at $32.37
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Dual Listing on NYSE Texas
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Quarterly Dividend
Günlük aralık
30.82 31.55
Yıllık aralık
24.12 32.38
- Önceki kapanış
- 31.65
- Açılış
- 31.55
- Satış
- 30.84
- Alış
- 31.14
- Düşük
- 30.82
- Yüksek
- 31.55
- Hacim
- 303
- Günlük değişim
- -2.56%
- Aylık değişim
- 0.36%
- 6 aylık değişim
- 12.97%
- Yıllık değişim
- 20.33%
21 Eylül, Pazar