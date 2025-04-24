通貨 / STEL
STEL: Stellar Bancorp Inc
31.65 USD 0.87 (2.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STELの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり30.60の安値と31.71の高値で取引されました。
Stellar Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.60 31.71
1年のレンジ
24.12 32.38
- 以前の終値
- 30.78
- 始値
- 30.60
- 買値
- 31.65
- 買値
- 31.95
- 安値
- 30.60
- 高値
- 31.71
- 出来高
- 485
- 1日の変化
- 2.83%
- 1ヶ月の変化
- 2.99%
- 6ヶ月の変化
- 15.93%
- 1年の変化
- 23.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K