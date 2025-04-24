Валюты / STEL
STEL: Stellar Bancorp Inc
30.32 USD 0.55 (1.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STEL за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.28, а максимальная — 30.87.
Следите за динамикой Stellar Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STEL
Дневной диапазон
30.28 30.87
Годовой диапазон
24.12 32.38
- Предыдущее закрытие
- 30.87
- Open
- 30.87
- Bid
- 30.32
- Ask
- 30.62
- Low
- 30.28
- High
- 30.87
- Объем
- 202
- Дневное изменение
- -1.78%
- Месячное изменение
- -1.33%
- 6-месячное изменение
- 11.06%
- Годовое изменение
- 18.30%
