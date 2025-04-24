Devises / STEL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STEL: Stellar Bancorp Inc
30.84 USD 0.81 (2.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STEL a changé de -2.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.82 et à un maximum de 31.55.
Suivez la dynamique Stellar Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STEL Nouvelles
- Australia’s Optus vows to cooperate with probes amid outrage over emergency call services outage
- Earnings call transcript: Stellar Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Stellar Bancorp Q2 2025 slides: capital strength and asset quality improve amid Houston growth
- Stellar Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEL)
- Stellar Bancorp, Inc. (STEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Stellar Bancorp reports Q2 profit above estimates, revenue slightly misses
- Stellar Bancorp earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- WSFS Financial (WSFS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stellar Bancorp stock hits 52-week high at $32.37
- UK’s Starling Bank mulls New York IPO amid US growth plans, FT reports
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Dual Listing on NYSE Texas
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Quarterly Dividend
- Singtel posts 9% rise in annual profit, announces $1.6 bln buyback
- Singtel sells 1.2% stake in India’s Bharti Airtel for $1.5 bln
- Singapore’s high-yield stocks gain from tariff-induced flight to safety
Range quotidien
30.82 31.55
Range Annuel
24.12 32.38
- Clôture Précédente
- 31.65
- Ouverture
- 31.55
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- Plus Bas
- 30.82
- Plus Haut
- 31.55
- Volume
- 303
- Changement quotidien
- -2.56%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- 12.97%
- Changement Annuel
- 20.33%
20 septembre, samedi