STEL: Stellar Bancorp Inc

30.84 USD 0.81 (2.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STEL a changé de -2.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.82 et à un maximum de 31.55.

Suivez la dynamique Stellar Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
30.82 31.55
Range Annuel
24.12 32.38
Clôture Précédente
31.65
Ouverture
31.55
Bid
30.84
Ask
31.14
Plus Bas
30.82
Plus Haut
31.55
Volume
303
Changement quotidien
-2.56%
Changement Mensuel
0.36%
Changement à 6 Mois
12.97%
Changement Annuel
20.33%
