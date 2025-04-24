Währungen / STEL
STEL: Stellar Bancorp Inc
31.19 USD 0.46 (1.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STEL hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.19 bis zu einem Hoch von 31.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stellar Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STEL News
- Earnings call transcript: Stellar Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Stellar Bancorp Q2 2025 slides: capital strength and asset quality improve amid Houston growth
- Stellar Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEL)
- Stellar Bancorp, Inc. (STEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Stellar Bancorp reports Q2 profit above estimates, revenue slightly misses
- Stellar Bancorp earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- WSFS Financial (WSFS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stellar Bancorp stock hits 52-week high at $32.37
- UK’s Starling Bank mulls New York IPO amid US growth plans, FT reports
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Dual Listing on NYSE Texas
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Quarterly Dividend
- Singtel posts 9% rise in annual profit, announces $1.6 bln buyback
- Singtel sells 1.2% stake in India’s Bharti Airtel for $1.5 bln
- Singapore’s high-yield stocks gain from tariff-induced flight to safety
Tagesspanne
31.19 31.55
Jahresspanne
24.12 32.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.65
- Eröffnung
- 31.55
- Bid
- 31.19
- Ask
- 31.49
- Tief
- 31.19
- Hoch
- 31.55
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- 14.25%
- Jahresänderung
- 21.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K