Divisas / STEL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STEL: Stellar Bancorp Inc
30.78 USD 0.46 (1.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STEL de hoy ha cambiado un 1.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.51, mientras que el máximo ha alcanzado 31.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stellar Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STEL News
- Earnings call transcript: Stellar Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Stellar Bancorp Q2 2025 slides: capital strength and asset quality improve amid Houston growth
- Stellar Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEL)
- Stellar Bancorp, Inc. (STEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Stellar Bancorp reports Q2 profit above estimates, revenue slightly misses
- Stellar Bancorp earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- WSFS Financial (WSFS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stellar Bancorp stock hits 52-week high at $32.37
- UK’s Starling Bank mulls New York IPO amid US growth plans, FT reports
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Dual Listing on NYSE Texas
- Stellar Bancorp, Inc. Announces Quarterly Dividend
- Singtel posts 9% rise in annual profit, announces $1.6 bln buyback
- Singtel sells 1.2% stake in India’s Bharti Airtel for $1.5 bln
- Singapore’s high-yield stocks gain from tariff-induced flight to safety
Rango diario
30.51 31.45
Rango anual
24.12 32.38
- Cierres anteriores
- 30.32
- Open
- 30.60
- Bid
- 30.78
- Ask
- 31.08
- Low
- 30.51
- High
- 31.45
- Volumen
- 579
- Cambio diario
- 1.52%
- Cambio mensual
- 0.16%
- Cambio a 6 meses
- 12.75%
- Cambio anual
- 20.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B