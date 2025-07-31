Dövizler / STE
STE: STERIS plc (Ireland)
248.71 USD 1.78 (0.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STE fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 248.61 ve Yüksek fiyatı olarak 250.89 aralığında işlem gördü.
STERIS plc (Ireland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
248.61 250.89
Yıllık aralık
200.98 252.95
- Önceki kapanış
- 250.49
- Açılış
- 250.62
- Satış
- 248.71
- Alış
- 249.01
- Düşük
- 248.61
- Yüksek
- 250.89
- Hacim
- 743
- Günlük değişim
- -0.71%
- Aylık değişim
- 2.02%
- 6 aylık değişim
- 9.80%
- Yıllık değişim
- 2.84%
21 Eylül, Pazar