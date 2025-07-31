Währungen / STE
STE: STERIS plc (Ireland)
250.49 USD 1.69 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STE hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.89 bis zu einem Hoch von 251.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die STERIS plc (Ireland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STE News
- SOLV Strong Q2 Results Signal Momentum: Is the Stock Worth Buying Now?
- Here's Why Steris (STE) is a Strong Growth Stock
- Steris-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch von 252,83 USD/n
- Steris stock hits 52-week high at 252.83 USD
- Why Steris (STE) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Steris (STE) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Steris: Marginal Gains Capitalized At Higher Rates, Reiterate Buy (NYSE:STE)
- Here's Why Steris (STE) is a Strong Growth Stock
- Understanding Steris (STE) Reliance on International Revenue
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- STERIS plc (STE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Steris (STE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- STE Beats on Q1 Earnings and Revenues, Raises '26 Sales View
- Compared to Estimates, Steris (STE) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Steris (STE) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- STERIS earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- STERIS CFO Michael Tokich to step down after 17 years
- Steris (STE) Q1 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Will Healthcare Growth Help STE Beat on Q1 Earnings?
- Alphatec (ATEC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Globus Medical (GMED) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Tagesspanne
246.89 251.73
Jahresspanne
200.98 252.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 248.80
- Eröffnung
- 249.10
- Bid
- 250.49
- Ask
- 250.79
- Tief
- 246.89
- Hoch
- 251.73
- Volumen
- 1.065 K
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 2.75%
- 6-Monatsänderung
- 10.59%
- Jahresänderung
- 3.57%
