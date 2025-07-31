货币 / STE
STE: STERIS plc (Ireland)
248.02 USD 0.22 (0.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STE汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点247.12和高点249.84进行交易。
关注STERIS plc (Ireland)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
247.12 249.84
年范围
200.98 252.95
- 前一天收盘价
- 247.80
- 开盘价
- 248.03
- 卖价
- 248.02
- 买价
- 248.32
- 最低价
- 247.12
- 最高价
- 249.84
- 交易量
- 804
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 1.74%
- 6个月变化
- 9.50%
- 年变化
- 2.55%
