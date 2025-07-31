КотировкиРазделы
STE: STERIS plc (Ireland)

248.02 USD 0.22 (0.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STE за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 247.12, а максимальная — 249.84.

Следите за динамикой STERIS plc (Ireland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
247.12 249.84
Годовой диапазон
200.98 252.95
Предыдущее закрытие
247.80
Open
248.03
Bid
248.02
Ask
248.32
Low
247.12
High
249.84
Объем
804
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
9.50%
Годовое изменение
2.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.