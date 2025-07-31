Devises / STE
STE: STERIS plc (Ireland)
248.71 USD 1.78 (0.71%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STE a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 248.61 et à un maximum de 250.89.
Suivez la dynamique STERIS plc (Ireland). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
248.61 250.89
Range Annuel
200.98 252.95
- Clôture Précédente
- 250.49
- Ouverture
- 250.62
- Bid
- 248.71
- Ask
- 249.01
- Plus Bas
- 248.61
- Plus Haut
- 250.89
- Volume
- 743
- Changement quotidien
- -0.71%
- Changement Mensuel
- 2.02%
- Changement à 6 Mois
- 9.80%
- Changement Annuel
- 2.84%
20 septembre, samedi