STE: STERIS plc (Ireland)
247.85 USD 0.95 (0.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STE para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 246.89 e o mais alto foi 249.43.
Veja a dinâmica do par de moedas STERIS plc (Ireland). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
246.89 249.43
Faixa anual
200.98 252.95
- Fechamento anterior
- 248.80
- Open
- 249.10
- Bid
- 247.85
- Ask
- 248.15
- Low
- 246.89
- High
- 249.43
- Volume
- 123
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 1.67%
- Mudança de 6 meses
- 9.42%
- Mudança anual
- 2.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh