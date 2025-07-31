クォートセクション
STE: STERIS plc (Ireland)

250.49 USD 1.69 (0.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STEの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり246.89の安値と251.73の高値で取引されました。

STERIS plc (Ireland)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STE News

1日のレンジ
246.89 251.73
1年のレンジ
200.98 252.95
以前の終値
248.80
始値
249.10
買値
250.49
買値
250.79
安値
246.89
高値
251.73
出来高
1.065 K
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
2.75%
6ヶ月の変化
10.59%
1年の変化
3.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K