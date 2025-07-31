Divisas / STE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STE: STERIS plc (Ireland)
248.80 USD 0.78 (0.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STE de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 247.10, mientras que el máximo ha alcanzado 251.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas STERIS plc (Ireland). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STE News
- SOLV Strong Q2 Results Signal Momentum: Is the Stock Worth Buying Now?
- Here's Why Steris (STE) is a Strong Growth Stock
- Las acciones de Steris alcanzan un máximo de 52 semanas a 252,83 dólares
- Acciones de Steris alcanzan un máximo de 52 semanas a 252.83 USD
- Steris stock hits 52-week high at 252.83 USD
- Why Steris (STE) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Steris (STE) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Steris: Marginal Gains Capitalized At Higher Rates, Reiterate Buy (NYSE:STE)
- Here's Why Steris (STE) is a Strong Growth Stock
- Understanding Steris (STE) Reliance on International Revenue
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- STERIS plc (STE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Steris (STE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- STE Beats on Q1 Earnings and Revenues, Raises '26 Sales View
- Compared to Estimates, Steris (STE) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Steris (STE) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- STERIS earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- STERIS CFO Michael Tokich to step down after 17 years
- Steris (STE) Q1 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Will Healthcare Growth Help STE Beat on Q1 Earnings?
- Alphatec (ATEC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Rango diario
247.10 251.84
Rango anual
200.98 252.95
- Cierres anteriores
- 248.02
- Open
- 248.71
- Bid
- 248.80
- Ask
- 249.10
- Low
- 247.10
- High
- 251.84
- Volumen
- 632
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- 9.84%
- Cambio anual
- 2.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B