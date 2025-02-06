Dövizler / STC
STC: Stewart Information Services Corporation
75.19 USD 1.44 (1.88%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STC fiyatı bugün -1.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.88 ve Yüksek fiyatı olarak 76.65 aralığında işlem gördü.
Stewart Information Services Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
74.88 76.65
Yıllık aralık
56.39 78.44
- Önceki kapanış
- 76.63
- Açılış
- 76.65
- Satış
- 75.19
- Alış
- 75.49
- Düşük
- 74.88
- Yüksek
- 76.65
- Hacim
- 283
- Günlük değişim
- -1.88%
- Aylık değişim
- 4.37%
- 6 aylık değişim
- 5.65%
- Yıllık değişim
- 0.76%
