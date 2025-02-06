Divisas / STC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STC: Stewart Information Services Corporation
74.45 USD 1.87 (2.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STC de hoy ha cambiado un 2.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.86, mientras que el máximo ha alcanzado 75.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stewart Information Services Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STC News
- Transcripción del informe de resultados: Sangoma Technologies Q4 2025 muestra crecimiento y enfoque estratégico
- Transcripción de resultados: Sangoma Technologies muestra crecimiento en Q4 2025
- Earnings call transcript: Sangoma Technologies Q4 2025 shows growth and strategic focus
- General Mills, Cracker Barrel, and more set to report earnings Wednesday
- Stewart Information Services shares surge 6.9% on revenue beat
- Stewart Info Services earnings missed by $0.32, revenue topped estimates
- Stewart Information Services stock hits all-time high at $17.89 USD
- Stewart Information Services Corp stock hits 52-week low at 58.54 USD
- PropStream acquires Batch Leads to create unified real estate data platform
- Stewart Information announces $0.50 Q2 dividend
- PropStream Unveils New Pricing Tiers and Free Skip Tracing”All at No Additional Cost
- Stewart Information director buys shares worth $59,633
- Stewart Information Services Corporation (STC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
71.86 75.07
Rango anual
56.39 78.44
- Cierres anteriores
- 72.58
- Open
- 72.81
- Bid
- 74.45
- Ask
- 74.75
- Low
- 71.86
- High
- 75.07
- Volumen
- 494
- Cambio diario
- 2.58%
- Cambio mensual
- 3.35%
- Cambio a 6 meses
- 4.61%
- Cambio anual
- -0.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B