Devises / STC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STC: Stewart Information Services Corporation
75.19 USD 1.44 (1.88%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STC a changé de -1.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.88 et à un maximum de 76.65.
Suivez la dynamique Stewart Information Services Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STC Nouvelles
- Transcription des résultats : Sangoma Technologies au T4 2025 montre croissance et focus stratégique
- Earnings call transcript: Sangoma Technologies Q4 2025 shows growth and strategic focus
- General Mills, Cracker Barrel, and more set to report earnings Wednesday
- Stewart Information Services shares surge 6.9% on revenue beat
- Stewart Info Services earnings missed by $0.32, revenue topped estimates
- Stewart Information Services stock hits all-time high at $17.89 USD
- Stewart Information Services Corp stock hits 52-week low at 58.54 USD
- PropStream acquires Batch Leads to create unified real estate data platform
- Stewart Information announces $0.50 Q2 dividend
- PropStream Unveils New Pricing Tiers and Free Skip Tracing”All at No Additional Cost
- Stewart Information director buys shares worth $59,633
- Stewart Information Services Corporation (STC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
74.88 76.65
Range Annuel
56.39 78.44
- Clôture Précédente
- 76.63
- Ouverture
- 76.65
- Bid
- 75.19
- Ask
- 75.49
- Plus Bas
- 74.88
- Plus Haut
- 76.65
- Volume
- 283
- Changement quotidien
- -1.88%
- Changement Mensuel
- 4.37%
- Changement à 6 Mois
- 5.65%
- Changement Annuel
- 0.76%
20 septembre, samedi