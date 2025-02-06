Валюты / STC
STC: Stewart Information Services Corporation
72.58 USD 1.87 (2.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STC за сегодня изменился на -2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.20, а максимальная — 73.53.
Следите за динамикой Stewart Information Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STC
- General Mills, Cracker Barrel, and more set to report earnings Wednesday
- Stewart Information Services shares surge 6.9% on revenue beat
- Stewart Info Services earnings missed by $0.32, revenue topped estimates
- Stewart Information Services stock hits all-time high at $17.89 USD
- Stewart Information Services Corp stock hits 52-week low at 58.54 USD
- PropStream acquires Batch Leads to create unified real estate data platform
- Stewart Information announces $0.50 Q2 dividend
- PropStream Unveils New Pricing Tiers and Free Skip Tracing”All at No Additional Cost
- Stewart Information director buys shares worth $59,633
- Stewart Information Services Corporation (STC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
72.20 73.53
Годовой диапазон
56.39 78.44
- Предыдущее закрытие
- 74.45
- Open
- 73.53
- Bid
- 72.58
- Ask
- 72.88
- Low
- 72.20
- High
- 73.53
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- -2.51%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 1.98%
- Годовое изменение
- -2.73%
