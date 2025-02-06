КотировкиРазделы
Валюты / STC
Назад в Рынок акций США

STC: Stewart Information Services Corporation

72.58 USD 1.87 (2.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STC за сегодня изменился на -2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.20, а максимальная — 73.53.

Следите за динамикой Stewart Information Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости STC

Дневной диапазон
72.20 73.53
Годовой диапазон
56.39 78.44
Предыдущее закрытие
74.45
Open
73.53
Bid
72.58
Ask
72.88
Low
72.20
High
73.53
Объем
115
Дневное изменение
-2.51%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
1.98%
Годовое изменение
-2.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.