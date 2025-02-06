Währungen / STC
STC: Stewart Information Services Corporation
76.65 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STC hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.65 bis zu einem Hoch von 76.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stewart Information Services Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
76.65 76.65
Jahresspanne
56.39 78.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.63
- Eröffnung
- 76.65
- Bid
- 76.65
- Ask
- 76.95
- Tief
- 76.65
- Hoch
- 76.65
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 6.40%
- 6-Monatsänderung
- 7.70%
- Jahresänderung
- 2.72%
