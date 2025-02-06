KurseKategorien
STC: Stewart Information Services Corporation

76.65 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STC hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.65 bis zu einem Hoch von 76.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stewart Information Services Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
76.65 76.65
Jahresspanne
56.39 78.44
Vorheriger Schlusskurs
76.63
Eröffnung
76.65
Bid
76.65
Ask
76.95
Tief
76.65
Hoch
76.65
Volumen
1
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
6.40%
6-Monatsänderung
7.70%
Jahresänderung
2.72%
