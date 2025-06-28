Dövizler / STAG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STAG: Stag Industrial Inc
35.00 USD 0.50 (1.41%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STAG fiyatı bugün -1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.89 ve Yüksek fiyatı olarak 35.44 aralığında işlem gördü.
Stag Industrial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STAG haberleri
- Prologis, baş muhasebe yetkilisinin emekliliğini ve halefini açıkladı
- Prologis, Nisan 2026’da baş muhasebe yetkilisi değişikliğini duyurdu
- BofA Securities, büyüme görünümü nedeniyle ProLogis hissesini Al’a yükseltti
- BofA Securities upgrades ProLogis stock to Buy on growth outlook
- Strength Seen in Medical Properties (MPW): Can Its 11.3% Jump Turn into More Strength?
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Scotiabank upgrades ProLogis stock rating to Sector Perform on stable outlook
- 3 High-Quality, High-Yielding Monthly Dividend Stocks to Buy Right Now for Passive Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- 3 Brilliant REIT Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Rexford Industrial Realty: Pure-Play On The SoCal Industrial Real Estate Rebound (NYSE:REXR)
- 7 Dividend Stocks to Buy With $2,500 and Hold Forever
- STAG Industrial: Reliable Monthly Income But Lagging Growth (NYSE:STAG)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- STAG Industrial: Monthly Dividend Stock To Watch (NYSE:STAG)
- Stag Industrial (STAG) Q2 Revenue Up 9%
- Stag Industrial (STAG) Q2 FFO Meet Estimates
- STAG Industrial Q2 2025 presentation: Core FFO grows 5% as guidance raised
- STAG Industrial earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Plymouth Industrial: Buy While The Market Is Asleep On High Yield (NYSE:PLYM)
- VICI Properties Stock: Analyzing Complacency And Big Beautiful Bill's Impact On Gambling
- STAG Industrial: A Bird-In-Hand Dividend Opportunity (NYSE:STAG)
Günlük aralık
34.89 35.44
Yıllık aralık
28.65 39.23
- Önceki kapanış
- 35.50
- Açılış
- 35.44
- Satış
- 35.00
- Alış
- 35.30
- Düşük
- 34.89
- Yüksek
- 35.44
- Hacim
- 4.047 K
- Günlük değişim
- -1.41%
- Aylık değişim
- -4.45%
- 6 aylık değişim
- -3.37%
- Yıllık değişim
- -10.14%
21 Eylül, Pazar