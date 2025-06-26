KurseKategorien
Währungen / STAG
Zurück zum Aktien

STAG: Stag Industrial Inc

35.50 USD 0.12 (0.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STAG hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.24 bis zu einem Hoch von 35.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stag Industrial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STAG News

Tagesspanne
35.24 35.57
Jahresspanne
28.65 39.23
Vorheriger Schlusskurs
35.38
Eröffnung
35.52
Bid
35.50
Ask
35.80
Tief
35.24
Hoch
35.57
Volumen
2.526 K
Tagesänderung
0.34%
Monatsänderung
-3.08%
6-Monatsänderung
-1.99%
Jahresänderung
-8.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K