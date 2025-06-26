Währungen / STAG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STAG: Stag Industrial Inc
35.50 USD 0.12 (0.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STAG hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.24 bis zu einem Hoch von 35.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stag Industrial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STAG News
- BofA Securities stuft ProLogis wegen Wachstumsausblick auf "Kaufen" hoch
- BofA Securities upgrades ProLogis stock to Buy on growth outlook
- Strength Seen in Medical Properties (MPW): Can Its 11.3% Jump Turn into More Strength?
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Scotiabank upgrades ProLogis stock rating to Sector Perform on stable outlook
- 3 High-Quality, High-Yielding Monthly Dividend Stocks to Buy Right Now for Passive Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- 3 Brilliant REIT Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Rexford Industrial Realty: Pure-Play On The SoCal Industrial Real Estate Rebound (NYSE:REXR)
- 7 Dividend Stocks to Buy With $2,500 and Hold Forever
- STAG Industrial: Reliable Monthly Income But Lagging Growth (NYSE:STAG)
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- STAG Industrial: Monthly Dividend Stock To Watch (NYSE:STAG)
- Stag Industrial (STAG) Q2 Revenue Up 9%
- Stag Industrial (STAG) Q2 FFO Meet Estimates
- STAG Industrial Q2 2025 presentation: Core FFO grows 5% as guidance raised
- STAG Industrial earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Plymouth Industrial: Buy While The Market Is Asleep On High Yield (NYSE:PLYM)
- VICI Properties Stock: Analyzing Complacency And Big Beautiful Bill's Impact On Gambling
- STAG Industrial: A Bird-In-Hand Dividend Opportunity (NYSE:STAG)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Why REITs Pose A Growing Risk To Retirement Nest Eggs
Tagesspanne
35.24 35.57
Jahresspanne
28.65 39.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.38
- Eröffnung
- 35.52
- Bid
- 35.50
- Ask
- 35.80
- Tief
- 35.24
- Hoch
- 35.57
- Volumen
- 2.526 K
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- -3.08%
- 6-Monatsänderung
- -1.99%
- Jahresänderung
- -8.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K