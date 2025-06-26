Валюты / STAG
STAG: Stag Industrial Inc
35.97 USD 0.08 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STAG за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.65, а максимальная — 36.03.
Следите за динамикой Stag Industrial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.65 36.03
Годовой диапазон
28.65 39.23
- Предыдущее закрытие
- 35.89
- Open
- 35.89
- Bid
- 35.97
- Ask
- 36.27
- Low
- 35.65
- High
- 36.03
- Объем
- 1.844 K
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- -1.80%
- 6-месячное изменение
- -0.69%
- Годовое изменение
- -7.65%
