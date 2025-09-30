- Genel bakış
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
SRTAW fiyatı bugün -8.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1934 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2400 aralığında işlem gördü.
Strata Critical Medical, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is SRTAW stock price today?
Strata Critical Medical, Inc. stock is priced at 0.2003 today. It trades within -8.91%, yesterday's close was 0.2199, and trading volume reached 16. The live price chart of SRTAW shows these updates.
Does Strata Critical Medical, Inc. stock pay dividends?
Strata Critical Medical, Inc. is currently valued at 0.2003. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 33.53% and USD. View the chart live to track SRTAW movements.
How to buy SRTAW stock?
You can buy Strata Critical Medical, Inc. shares at the current price of 0.2003. Orders are usually placed near 0.2003 or 0.2033, while 16 and -16.54% show market activity. Follow SRTAW updates on the live chart today.
How to invest into SRTAW stock?
Investing in Strata Critical Medical, Inc. involves considering the yearly range 0.1251 - 0.2900 and current price 0.2003. Many compare 17.82% and 33.53% before placing orders at 0.2003 or 0.2033. Explore the SRTAW price chart live with daily changes.
What are Strata Critical Medical, Inc. stock highest prices?
The highest price of Strata Critical Medical, Inc. in the past year was 0.2900. Within 0.1251 - 0.2900, the stock fluctuated notably, and comparing with 0.2199 helps spot resistance levels. Track Strata Critical Medical, Inc. performance using the live chart.
What are Strata Critical Medical, Inc. stock lowest prices?
The lowest price of Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) over the year was 0.1251. Comparing it with the current 0.2003 and 0.1251 - 0.2900 shows potential long-term entry points. Watch SRTAW moves on the chart live for more details.
When did SRTAW stock split?
Strata Critical Medical, Inc. has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 0.2199, and 33.53% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 0.2199
- Açılış
- 0.2400
- Satış
- 0.2003
- Alış
- 0.2033
- Düşük
- 0.1934
- Yüksek
- 0.2400
- Hacim
- 16
- Günlük değişim
- -8.91%
- Aylık değişim
- 17.82%
- 6 aylık değişim
- 33.53%
- Yıllık değişim
- 33.53%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.4