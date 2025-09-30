- Visão do mercado
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
A taxa do SRTAW para hoje mudou para -8.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1934 e o mais alto foi 0.2400.
Veja a dinâmica do par de moedas Strata Critical Medical, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SRTAW hoje?
Hoje Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) está avaliado em 0.2003. O instrumento é negociado dentro de -8.91%, o fechamento de ontem foi 0.2199, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SRTAW em tempo real.
As ações de Strata Critical Medical, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Strata Critical Medical, Inc. está avaliado em 0.2003. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 33.53% e USD. Monitore os movimentos de SRTAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SRTAW?
Você pode comprar ações de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) pelo preço atual 0.2003. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2003 ou 0.2033, enquanto 16 e -16.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SRTAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SRTAW?
Investir em Strata Critical Medical, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.1251 - 0.2900 e o preço atual 0.2003. Muitos comparam 17.82% e 33.53% antes de enviar ordens em 0.2003 ou 0.2033. Estude as mudanças diárias de preço de SRTAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Strata Critical Medical, Inc.?
O maior preço de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) no último ano foi 0.2900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1251 - 0.2900, e a comparação com 0.2199 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Strata Critical Medical, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Strata Critical Medical, Inc.?
O menor preço de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) no ano foi 0.1251. A comparação com o preço atual 0.2003 e 0.1251 - 0.2900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SRTAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SRTAW?
No passado Strata Critical Medical, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2199 e 33.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2199
- Open
- 0.2400
- Bid
- 0.2003
- Ask
- 0.2033
- Low
- 0.1934
- High
- 0.2400
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -8.91%
- Mudança mensal
- 17.82%
- Mudança de 6 meses
- 33.53%
- Mudança anual
- 33.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4