SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
Der Wechselkurs von SRTAW hat sich für heute um -8.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1934 bis zu einem Hoch von 0.2400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Strata Critical Medical, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SRTAW heute?
Die Aktie von Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) notiert heute bei 0.2003. Sie wird innerhalb einer Spanne von -8.91% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2199 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von SRTAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SRTAW Dividenden?
Strata Critical Medical, Inc. wird derzeit mit 0.2003 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SRTAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich SRTAW-Aktien?
Sie können Aktien von Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) zum aktuellen Kurs von 0.2003 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2003 oder 0.2033 platziert, während 16 und -16.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SRTAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SRTAW-Aktien?
Bei einer Investition in Strata Critical Medical, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.1251 - 0.2900 und der aktuelle Kurs 0.2003 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.82% und 33.53%, bevor sie Orders zu 0.2003 oder 0.2033 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SRTAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Strata Critical Medical, Inc.?
Der höchste Kurs von Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2900. Innerhalb von 0.1251 - 0.2900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2199 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Strata Critical Medical, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Strata Critical Medical, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) im Laufe des Jahres betrug 0.1251. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2003 und der Spanne 0.1251 - 0.2900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SRTAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SRTAW statt?
Strata Critical Medical, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2199 und 33.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2199
- Eröffnung
- 0.2400
- Bid
- 0.2003
- Ask
- 0.2033
- Tief
- 0.1934
- Hoch
- 0.2400
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -8.91%
- Monatsänderung
- 17.82%
- 6-Monatsänderung
- 33.53%
- Jahresänderung
- 33.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4