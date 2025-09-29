- Panorámica
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
El tipo de cambio de SRTAW de hoy ha cambiado un -8.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1934, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Strata Critical Medical, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SRTAW hoy?
Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) se evalúa hoy en 0.2003. El instrumento se negocia dentro de -8.91%; el cierre de ayer ha sido 0.2199 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SRTAW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Strata Critical Medical, Inc.?
Strata Critical Medical, Inc. se evalúa actualmente en 0.2003. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 33.53% y USD. Monitoree los movimientos de SRTAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SRTAW?
Puede comprar acciones de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) al precio actual de 0.2003. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.2003 o 0.2033, mientras que 16 y -16.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SRTAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SRTAW?
Invertir en Strata Critical Medical, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.1251 - 0.2900 y el precio actual 0.2003. Muchos comparan 17.82% y 33.53% antes de colocar órdenes en 0.2003 o 0.2033. Estudie los cambios diarios de precios de SRTAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Strata Critical Medical, Inc.?
El precio más alto de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) en el último año ha sido 0.2900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1251 - 0.2900, una comparación con 0.2199 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Strata Critical Medical, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Strata Critical Medical, Inc.?
El precio más bajo de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) para el año ha sido 0.1251. La comparación con los actuales 0.2003 y 0.1251 - 0.2900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SRTAW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SRTAW?
En el pasado, Strata Critical Medical, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2199 y 33.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.2199
- Open
- 0.2400
- Bid
- 0.2003
- Ask
- 0.2033
- Low
- 0.1934
- High
- 0.2400
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- -8.91%
- Cambio mensual
- 17.82%
- Cambio a 6 meses
- 33.53%
- Cambio anual
- 33.53%
