SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
今日SRTAW汇率已更改-8.91%。当日，交易品种以低点0.1934和高点0.2400进行交易。
关注Strata Critical Medical, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SRTAW股票今天的价格是多少？
Strata Critical Medical, Inc.股票今天的定价为0.2003。它在-8.91%范围内交易，昨天的收盘价为0.2199，交易量达到16。SRTAW的实时价格图表显示了这些更新。
Strata Critical Medical, Inc.股票是否支付股息？
Strata Critical Medical, Inc.目前的价值为0.2003。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.53%和USD。实时查看图表以跟踪SRTAW走势。
如何购买SRTAW股票？
您可以以0.2003的当前价格购买Strata Critical Medical, Inc.股票。订单通常设置在0.2003或0.2033附近，而16和-16.54%显示市场活动。立即关注SRTAW的实时图表更新。
如何投资SRTAW股票？
投资Strata Critical Medical, Inc.需要考虑年度范围0.1251 - 0.2900和当前价格0.2003。许多人在以0.2003或0.2033下订单之前，会比较17.82%和。实时查看SRTAW价格图表，了解每日变化。
Strata Critical Medical, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Strata Critical Medical, Inc.的最高价格是0.2900。在0.1251 - 0.2900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strata Critical Medical, Inc.的绩效。
Strata Critical Medical, Inc.股票的最低价格是多少？
Strata Critical Medical, Inc.（SRTAW）的最低价格为0.1251。将其与当前的0.2003和0.1251 - 0.2900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SRTAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SRTAW股票是什么时候拆分的？
Strata Critical Medical, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2199和33.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2199
- 开盘价
- 0.2400
- 卖价
- 0.2003
- 买价
- 0.2033
- 最低价
- 0.1934
- 最高价
- 0.2400
- 交易量
- 16
- 日变化
- -8.91%
- 月变化
- 17.82%
- 6个月变化
- 33.53%
- 年变化
- 33.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值