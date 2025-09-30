- Aperçu
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
Le taux de change de SRTAW a changé de -8.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1934 et à un maximum de 0.2400.
Suivez la dynamique Strata Critical Medical, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SRTAW aujourd'hui ?
L'action Strata Critical Medical, Inc. est cotée à 0.2003 aujourd'hui. Elle se négocie dans -8.91%, a clôturé hier à 0.2199 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de SRTAW présente ces mises à jour.
L'action Strata Critical Medical, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Strata Critical Medical, Inc. est actuellement valorisé à 0.2003. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SRTAW.
Comment acheter des actions SRTAW ?
Vous pouvez acheter des actions Strata Critical Medical, Inc. au cours actuel de 0.2003. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2003 ou de 0.2033, le 16 et le -16.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SRTAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SRTAW ?
Investir dans Strata Critical Medical, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1251 - 0.2900 et le prix actuel 0.2003. Beaucoup comparent 17.82% et 33.53% avant de passer des ordres à 0.2003 ou 0.2033. Consultez le graphique du cours de SRTAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Strata Critical Medical, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Strata Critical Medical, Inc. l'année dernière était 0.2900. Au cours de 0.1251 - 0.2900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2199 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Strata Critical Medical, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Strata Critical Medical, Inc. ?
Le cours le plus bas de Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) sur l'année a été 0.1251. Sa comparaison avec 0.2003 et 0.1251 - 0.2900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SRTAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SRTAW a-t-elle été divisée ?
Strata Critical Medical, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2199 et 33.53% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2199
- Ouverture
- 0.2400
- Bid
- 0.2003
- Ask
- 0.2033
- Plus Bas
- 0.1934
- Plus Haut
- 0.2400
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- -8.91%
- Changement Mensuel
- 17.82%
- Changement à 6 Mois
- 33.53%
- Changement Annuel
- 33.53%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4