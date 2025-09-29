- 概要
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
SRTAWの今日の為替レートは、-8.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1934の安値と0.2400の高値で取引されました。
Strata Critical Medical, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SRTAW株の現在の価格は？
Strata Critical Medical, Inc.の株価は本日0.2003です。-8.91%内で取引され、前日の終値は0.2199、取引量は16に達しました。SRTAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Strata Critical Medical, Inc.の株は配当を出しますか？
Strata Critical Medical, Inc.の現在の価格は0.2003です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.53%やUSDにも注目します。SRTAWの動きはライブチャートで確認できます。
SRTAW株を買う方法は？
Strata Critical Medical, Inc.の株は現在0.2003で購入可能です。注文は通常0.2003または0.2033付近で行われ、16や-16.54%が市場の動きを示します。SRTAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
SRTAW株に投資する方法は？
Strata Critical Medical, Inc.への投資では、年間の値幅0.1251 - 0.2900と現在の0.2003を考慮します。注文は多くの場合0.2003や0.2033で行われる前に、17.82%や33.53%と比較されます。SRTAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Strata Critical Medical, Inc.の株の最高値は？
Strata Critical Medical, Inc.の過去1年の最高値は0.2900でした。0.1251 - 0.2900内で株価は大きく変動し、0.2199と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Strata Critical Medical, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Strata Critical Medical, Inc.の株の最低値は？
Strata Critical Medical, Inc.(SRTAW)の年間最安値は0.1251でした。現在の0.2003や0.1251 - 0.2900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SRTAWの動きはライブチャートで確認できます。
SRTAWの株式分割はいつ行われましたか？
Strata Critical Medical, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2199、33.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2199
- 始値
- 0.2400
- 買値
- 0.2003
- 買値
- 0.2033
- 安値
- 0.1934
- 高値
- 0.2400
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -8.91%
- 1ヶ月の変化
- 17.82%
- 6ヶ月の変化
- 33.53%
- 1年の変化
- 33.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前