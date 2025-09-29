クォートセクション
通貨 / SRTAW
株に戻る

SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.

0.2003 USD 0.0196 (8.91%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRTAWの今日の為替レートは、-8.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1934の安値と0.2400の高値で取引されました。

Strata Critical Medical, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SRTAW株の現在の価格は？

Strata Critical Medical, Inc.の株価は本日0.2003です。-8.91%内で取引され、前日の終値は0.2199、取引量は16に達しました。SRTAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Strata Critical Medical, Inc.の株は配当を出しますか？

Strata Critical Medical, Inc.の現在の価格は0.2003です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.53%やUSDにも注目します。SRTAWの動きはライブチャートで確認できます。

SRTAW株を買う方法は？

Strata Critical Medical, Inc.の株は現在0.2003で購入可能です。注文は通常0.2003または0.2033付近で行われ、16や-16.54%が市場の動きを示します。SRTAWの最新情報はライブチャートで確認できます。

SRTAW株に投資する方法は？

Strata Critical Medical, Inc.への投資では、年間の値幅0.1251 - 0.2900と現在の0.2003を考慮します。注文は多くの場合0.2003や0.2033で行われる前に、17.82%や33.53%と比較されます。SRTAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Strata Critical Medical, Inc.の株の最高値は？

Strata Critical Medical, Inc.の過去1年の最高値は0.2900でした。0.1251 - 0.2900内で株価は大きく変動し、0.2199と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Strata Critical Medical, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Strata Critical Medical, Inc.の株の最低値は？

Strata Critical Medical, Inc.(SRTAW)の年間最安値は0.1251でした。現在の0.2003や0.1251 - 0.2900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SRTAWの動きはライブチャートで確認できます。

SRTAWの株式分割はいつ行われましたか？

Strata Critical Medical, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2199、33.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1934 0.2400
1年のレンジ
0.1251 0.2900
以前の終値
0.2199
始値
0.2400
買値
0.2003
買値
0.2033
安値
0.1934
高値
0.2400
出来高
16
1日の変化
-8.91%
1ヶ月の変化
17.82%
6ヶ月の変化
33.53%
1年の変化
33.53%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待