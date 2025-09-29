- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.
Курс SRTAW за сегодня изменился на -8.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1934, а максимальная — 0.2400.
Следите за динамикой Strata Critical Medical, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRTAW сегодня?
Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) сегодня оценивается на уровне 0.2003. Инструмент торгуется в пределах -8.91%, вчерашнее закрытие составило 0.2199, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRTAW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strata Critical Medical, Inc.?
Strata Critical Medical, Inc. в настоящее время оценивается в 0.2003. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.53% и USD. Отслеживайте движения SRTAW на графике в реальном времени.
Как купить акции SRTAW?
Вы можете купить акции Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) по текущей цене 0.2003. Ордера обычно размещаются около 0.2003 или 0.2033, тогда как 16 и -16.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRTAW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRTAW?
Инвестирование в Strata Critical Medical, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.1251 - 0.2900 и текущей цены 0.2003. Многие сравнивают 17.82% и 33.53% перед размещением ордеров на 0.2003 или 0.2033. Изучайте ежедневные изменения цены SRTAW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?
Самая высокая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) за последний год составила 0.2900. Акции заметно колебались в пределах 0.1251 - 0.2900, сравнение с 0.2199 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strata Critical Medical, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?
Самая низкая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) за год составила 0.1251. Сравнение с текущими 0.2003 и 0.1251 - 0.2900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRTAW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRTAW?
В прошлом Strata Critical Medical, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2199 и 33.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2199
- Open
- 0.2400
- Bid
- 0.2003
- Ask
- 0.2033
- Low
- 0.1934
- High
- 0.2400
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -8.91%
- Месячное изменение
- 17.82%
- 6-месячное изменение
- 33.53%
- Годовое изменение
- 33.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%