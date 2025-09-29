КотировкиРазделы
SRTAW: Strata Critical Medical, Inc.

0.2003 USD 0.0196 (8.91%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRTAW за сегодня изменился на -8.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1934, а максимальная — 0.2400.

Следите за динамикой Strata Critical Medical, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SRTAW сегодня?

Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) сегодня оценивается на уровне 0.2003. Инструмент торгуется в пределах -8.91%, вчерашнее закрытие составило 0.2199, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRTAW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strata Critical Medical, Inc.?

Strata Critical Medical, Inc. в настоящее время оценивается в 0.2003. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.53% и USD. Отслеживайте движения SRTAW на графике в реальном времени.

Как купить акции SRTAW?

Вы можете купить акции Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) по текущей цене 0.2003. Ордера обычно размещаются около 0.2003 или 0.2033, тогда как 16 и -16.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRTAW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SRTAW?

Инвестирование в Strata Critical Medical, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.1251 - 0.2900 и текущей цены 0.2003. Многие сравнивают 17.82% и 33.53% перед размещением ордеров на 0.2003 или 0.2033. Изучайте ежедневные изменения цены SRTAW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?

Самая высокая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) за последний год составила 0.2900. Акции заметно колебались в пределах 0.1251 - 0.2900, сравнение с 0.2199 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strata Critical Medical, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Strata Critical Medical, Inc.?

Самая низкая цена Strata Critical Medical, Inc. (SRTAW) за год составила 0.1251. Сравнение с текущими 0.2003 и 0.1251 - 0.2900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRTAW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SRTAW?

В прошлом Strata Critical Medical, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2199 и 33.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1934 0.2400
Годовой диапазон
0.1251 0.2900
Предыдущее закрытие
0.2199
Open
0.2400
Bid
0.2003
Ask
0.2033
Low
0.1934
High
0.2400
Объем
16
Дневное изменение
-8.91%
Месячное изменение
17.82%
6-месячное изменение
33.53%
Годовое изменение
33.53%
