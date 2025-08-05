FiyatlarBölümler
Dövizler / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A

30.14 USD 0.67 (2.27%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SRAD fiyatı bugün 2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.63 ve Yüksek fiyatı olarak 30.24 aralığında işlem gördü.

Sportradar Group AG - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.63 30.24
Yıllık aralık
11.72 32.22
Önceki kapanış
29.47
Açılış
29.82
Satış
30.14
Alış
30.44
Düşük
29.63
Yüksek
30.24
Hacim
5.856 K
Günlük değişim
2.27%
Aylık değişim
-1.41%
6 aylık değişim
28.20%
Yıllık değişim
149.50%
21 Eylül, Pazar