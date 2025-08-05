Dövizler / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
30.14 USD 0.67 (2.27%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SRAD fiyatı bugün 2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.63 ve Yüksek fiyatı olarak 30.24 aralığında işlem gördü.
Sportradar Group AG - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SRAD haberleri
- JPMorgan, Sportradar Group fiyat hedefini 30 dolardan 35 dolara yükseltti
- JPMorgan raises Sportradar Group price target to $35 from $30
- Roth/MKM, Sportradar Group hissesi için Al tavsiyesi ve 40 dolar hedef fiyat belirledi
- Roth/MKM initiates Sportradar Group stock with Buy rating, $40 price target
- Stelrad Group, Richard Johnston’ı şirket sekreteri olarak atadı
- Stelrad Group appoints Richard Johnston as company secretary
- Sportradar Stock: Stronger Than Ever, But So Is The Valuation (NASDAQ:SRAD)
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- The Zacks Analyst Blog Highlights CrowdStrike, Interactive Brokers, Robinhood Markets, Carpenter Technology and Sportradar
- 5 Momentum Stocks to Buy for September After a Solid August
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Sportradar and IMG Arena merger faces UK competition inquiry
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Sportradar extends Bundesliga partnership with enhanced betting features
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Sportradar stock price target raised to $32 by Goldman Sachs on margin expansion
- Sportradar Group AG (SRAD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportradar Group AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SRAD)
- Sportradar earnings beat by €0.11, revenue topped estimates
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Sportradar raises 2025 outlook as revenue hits record €318 million; Shares edge higher
Günlük aralık
29.63 30.24
Yıllık aralık
11.72 32.22
- Önceki kapanış
- 29.47
- Açılış
- 29.82
- Satış
- 30.14
- Alış
- 30.44
- Düşük
- 29.63
- Yüksek
- 30.24
- Hacim
- 5.856 K
- Günlük değişim
- 2.27%
- Aylık değişim
- -1.41%
- 6 aylık değişim
- 28.20%
- Yıllık değişim
- 149.50%
