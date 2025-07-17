货币 / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
30.24 USD 0.29 (0.97%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SRAD汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点29.40和高点30.37进行交易。
关注Sportradar Group AG - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SRAD新闻
- Roth/MKM 给Sportradar集团股票评级为"买入"，目标价40美元
- Roth/MKM initiates Sportradar Group stock with Buy rating, $40 price target
- Stelrad集团任命Richard Johnston为公司秘书
- Stelrad Group appoints Richard Johnston as company secretary
- Sportradar Stock: Stronger Than Ever, But So Is The Valuation (NASDAQ:SRAD)
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- The Zacks Analyst Blog Highlights CrowdStrike, Interactive Brokers, Robinhood Markets, Carpenter Technology and Sportradar
- 5 Momentum Stocks to Buy for September After a Solid August
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Sportradar and IMG Arena merger faces UK competition inquiry
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Sportradar extends Bundesliga partnership with enhanced betting features
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Sportradar stock price target raised to $32 by Goldman Sachs on margin expansion
- Sportradar Group AG (SRAD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportradar Group AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SRAD)
- Sportradar earnings beat by €0.11, revenue topped estimates
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Sportradar raises 2025 outlook as revenue hits record €318 million; Shares edge higher
- Goldman Sachs initiates Sportradar stock with Neutral rating, $31 target
- Sportradar Group AG (SRAD) Is Up 1.20% in One Week: What You Should Know
日范围
29.40 30.37
年范围
11.72 32.22
- 前一天收盘价
- 29.95
- 开盘价
- 29.99
- 卖价
- 30.24
- 买价
- 30.54
- 最低价
- 29.40
- 最高价
- 30.37
- 交易量
- 2.968 K
- 日变化
- 0.97%
- 月变化
- -1.08%
- 6个月变化
- 28.63%
- 年变化
- 150.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值