Moedas / SRAD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
28.93 USD 1.31 (4.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRAD para hoje mudou para -4.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.59 e o mais alto foi 30.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Sportradar Group AG - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRAD Notícias
- Roth/MKM inicia cobertura da Sportradar com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 40
- Roth/MKM initiates Sportradar Group stock with Buy rating, $40 price target
- Stelrad Group nomeia Richard Johnston como secretário da empresa
- Stelrad Group appoints Richard Johnston as company secretary
- Sportradar Stock: Stronger Than Ever, But So Is The Valuation (NASDAQ:SRAD)
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- The Zacks Analyst Blog Highlights CrowdStrike, Interactive Brokers, Robinhood Markets, Carpenter Technology and Sportradar
- 5 Momentum Stocks to Buy for September After a Solid August
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Sportradar and IMG Arena merger faces UK competition inquiry
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Sportradar extends Bundesliga partnership with enhanced betting features
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Sportradar stock price target raised to $32 by Goldman Sachs on margin expansion
- Sportradar Group AG (SRAD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportradar Group AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SRAD)
- Sportradar earnings beat by €0.11, revenue topped estimates
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Sportradar raises 2025 outlook as revenue hits record €318 million; Shares edge higher
- Goldman Sachs initiates Sportradar stock with Neutral rating, $31 target
- Sportradar Group AG (SRAD) Is Up 1.20% in One Week: What You Should Know
Faixa diária
28.59 30.43
Faixa anual
11.72 32.22
- Fechamento anterior
- 30.24
- Open
- 30.32
- Bid
- 28.93
- Ask
- 29.23
- Low
- 28.59
- High
- 30.43
- Volume
- 8.295 K
- Mudança diária
- -4.33%
- Mudança mensal
- -5.36%
- Mudança de 6 meses
- 23.05%
- Mudança anual
- 139.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh