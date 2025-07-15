KurseKategorien
SRAD: Sportradar Group AG - Class A

29.47 USD 0.54 (1.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRAD hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.95 bis zu einem Hoch von 29.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sportradar Group AG - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.95 29.84
Jahresspanne
11.72 32.22
Vorheriger Schlusskurs
28.93
Eröffnung
28.99
Bid
29.47
Ask
29.77
Tief
28.95
Hoch
29.84
Volumen
4.377 K
Tagesänderung
1.87%
Monatsänderung
-3.60%
6-Monatsänderung
25.35%
Jahresänderung
143.96%
