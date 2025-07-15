Währungen / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
29.47 USD 0.54 (1.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRAD hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.95 bis zu einem Hoch von 29.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sportradar Group AG - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SRAD News
Tagesspanne
28.95 29.84
Jahresspanne
11.72 32.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.93
- Eröffnung
- 28.99
- Bid
- 29.47
- Ask
- 29.77
- Tief
- 28.95
- Hoch
- 29.84
- Volumen
- 4.377 K
- Tagesänderung
- 1.87%
- Monatsänderung
- -3.60%
- 6-Monatsänderung
- 25.35%
- Jahresänderung
- 143.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K