SRAD: Sportradar Group AG - Class A
30.14 USD 0.67 (2.27%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRAD ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.63 e ad un massimo di 30.24.
Segui le dinamiche di Sportradar Group AG - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.63 30.24
Intervallo Annuale
11.72 32.22
- Chiusura Precedente
- 29.47
- Apertura
- 29.82
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Minimo
- 29.63
- Massimo
- 30.24
- Volume
- 5.856 K
- Variazione giornaliera
- 2.27%
- Variazione Mensile
- -1.41%
- Variazione Semestrale
- 28.20%
- Variazione Annuale
- 149.50%
20 settembre, sabato