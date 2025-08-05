Divisas / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
28.93 USD 1.31 (4.33%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SRAD de hoy ha cambiado un -4.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.59, mientras que el máximo ha alcanzado 30.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sportradar Group AG - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SRAD News
- Roth/MKM inicia cobertura de Sportradar Group con calificación de Compra y precio objetivo de 40 dólares
- Stelrad Group nombra a Richard Johnston como secretario de la empresa
- Sportradar Stock: Stronger Than Ever, But So Is The Valuation (NASDAQ:SRAD)
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- The Zacks Analyst Blog Highlights CrowdStrike, Interactive Brokers, Robinhood Markets, Carpenter Technology and Sportradar
- 5 Momentum Stocks to Buy for September After a Solid August
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Sportradar and IMG Arena merger faces UK competition inquiry
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Sportradar extends Bundesliga partnership with enhanced betting features
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Sportradar stock price target raised to $32 by Goldman Sachs on margin expansion
- Sportradar Group AG (SRAD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportradar Group AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SRAD)
- Sportradar earnings beat by €0.11, revenue topped estimates
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Sportradar raises 2025 outlook as revenue hits record €318 million; Shares edge higher
Rango diario
28.59 30.43
Rango anual
11.72 32.22
- Cierres anteriores
- 30.24
- Open
- 30.32
- Bid
- 28.93
- Ask
- 29.23
- Low
- 28.59
- High
- 30.43
- Volumen
- 8.295 K
- Cambio diario
- -4.33%
- Cambio mensual
- -5.36%
- Cambio a 6 meses
- 23.05%
- Cambio anual
- 139.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B