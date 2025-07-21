통화 / SRAD
SRAD: Sportradar Group AG - Class A
30.14 USD 0.67 (2.27%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SRAD 환율이 오늘 2.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.63이고 고가는 30.24이었습니다.
Sportradar Group AG - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SRAD News
- JP모건, Sportradar 목표 주가 $35로 상향
- JPMorgan raises Sportradar Group price target to $35 from $30
- Sportradar, Roth/MKM ’매수’ 등급 개시, 목표가 $40
- Roth/MKM initiates Sportradar Group stock with Buy rating, $40 price target
- Stelrad Group appoints Richard Johnston as company secretary
- Sportradar Stock: Stronger Than Ever, But So Is The Valuation (NASDAQ:SRAD)
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- The Zacks Analyst Blog Highlights CrowdStrike, Interactive Brokers, Robinhood Markets, Carpenter Technology and Sportradar
- 5 Momentum Stocks to Buy for September After a Solid August
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Sportradar and IMG Arena merger faces UK competition inquiry
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Sportradar extends Bundesliga partnership with enhanced betting features
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Sportradar stock price target raised to $32 by Goldman Sachs on margin expansion
- Sportradar Group AG (SRAD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sportradar Group AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SRAD)
- Sportradar earnings beat by €0.11, revenue topped estimates
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Sportradar raises 2025 outlook as revenue hits record €318 million; Shares edge higher
- Goldman Sachs initiates Sportradar stock with Neutral rating, $31 target
일일 변동 비율
29.63 30.24
년간 변동
11.72 32.22
- 이전 종가
- 29.47
- 시가
- 29.82
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- 저가
- 29.63
- 고가
- 30.24
- 볼륨
- 5.856 K
- 일일 변동
- 2.27%
- 월 변동
- -1.41%
- 6개월 변동
- 28.20%
- 년간 변동율
- 149.50%
